Studie: Österreicher streikfaul, Franzosen streiklustig

In Österreich wird im internationalen Vergleich wenig gestreikt. Pro Jahr gehen lediglich zwei Arbeitstage durch Streiks verloren. Nur in drei Ländern wird noch weniger oft die Arbeit niedergelegt. Das sind die Ergebnisse einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW).

Die Studie hat im Zeitraum von 2007 bis 2016 die Streikhäufigkeit in 22 OECD-Ländern verglichen und die jährlich durch Streiks ausgefallenen Arbeitstage pro 1000 Beschäftigten untersucht. Österreich steht auf dem viertletzten Platz und verliert pro Jahr lediglich zwei Arbeitstage.

Schließen 22 OECD-Länder im Vergleich – (c) Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Weiters zeigt die Studie einen Rückgang der streikbedingten Ausfalltage in allen Ländern, allerdings beobachte man seit 2008 in einigen europäischen Ländern wie Griechenland, Spanien, Frankreich und Belgien vermehrt politische Streiks.

(APA/red.)