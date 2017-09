Frankreich plant wegen höherer Dieselsteuer Hilfen für Autozulieferer

Die französische Regierung will Autozulieferer unterstützen, die infolge einer höheren Dieselsteuer Auftragsrückgange hinnehmen müssen. Finanzminister Bruno Le Maire kündigte am Mittwoch ein entsprechendes Vorhaben an, nannte aber keine Details. Wegen der steigenden Schadstoffbelastung plant die französische Regierung für den Haushalt 2018 eine jährliche Erhöhung der Diesel-Steuer um 2,6 Cent.

Die Abgabe soll insgesamt vier Jahre steigen, um eine Angleichung an die Benzinsteuer zu erreichen. Die höhere Diesel-Steuer dürfte die Nachfrage nach jüngst heftig in die Kritik geratenen Diesel-Fahrzeugen weiter drücken.

(APA/Reuters)