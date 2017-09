Fiat Chrysler verhandelt mit US-Dieselkäufern über Vergleich

Amsterdam. Im Streit über zu hohe Schadstoffwerte werden Vertreter von Fiat Chrysler im kommenden Monat mit Anwälten von Autokäufern über einen Vergleich verhandeln. Das Gespräch werde am 12. Oktober in Washington stattfinden, sagte der gerichtlich bestellte Schlichter Ken Feinberg am Mittwoch. Demnach nimmt auch der Zulieferkonzern Robert Bosch an dem Gespräch teil.

Das US-Justizministerium wirft dem italienisch-amerikanischen

Konzern vor, eine illegale Software eingesetzt zu haben, die bei

über 100.000 Autos zu überhöhten Abgaswerten geführt haben soll. Im Mai wurde diesbezüglich eine Klage eingereicht.

Zudem streitet sich der Konzern mit zahlreichen Käufern der betroffenen Fahrzeuge. Fiat hat ein Fehlverhalten zurückgewiesen. Die Branche steht im Zuge des Abgasskandals bei Volkswagen unter besonderer Beobachtung.

(APA/Reuters)