EU-Rechnungshof: Österreich drohen Finanzkorrekturen wegen Almflächen

Österreich drohen wieder Finanzkorrekturen seitens der EU, sagte der österreichische Vertreters im EU-Rechnungshof, Oskar Herics, anlässlich der Vorstellung des Jahresberichts des Rechnungshofs in Brüsse. "Sie könnten im zweistelligen Millionenbereich liegen."

Herics verwies laut Aussendung auf den 2016 veröffentlichten

Sonderbericht, in dem Österreichs Almflächen geprüft wurden. Diesen Bericht wickle die EU-Kommission gerade ab.

Aktuell prüft der Europäische Rechnungshof nach Angaben von

Herics von der EU mit 23,4 Milliarden Euro geförderte Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekte. Darunter befinde sich auch die

Strecke München-Verona mit dem Brenner Basistunnel.

"Nationaler Fleckerlteppich"

Auch da gibt es Kritik: Schon jetzt könne gesagt werden, so Herics, "dass der Ausbau der grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeitsstrecke für lange ein nationaler Fleckerlteppich bleibt". Für Österreich bedeute dies, so der EU-Rechnungsprüfer: "Damit rückt auch die Verlagerung des

Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene in die ferne Zukunft."

Erstmals seit 22 Jahren gibt der EU-Rechnunghof für die EU-Zahlungen im Jahr 2016 ein eingeschränktes - und kein negatives - Prüfurteil ab. Demnach ging die Fehlerquote mit 3,1 Prozent erneut zurück, 2015 betrug sie 3,8 Prozent. Herics führt dies auf die laufende Kontrolltätigkeit des Europäischen Rechnungshofes zurück.

Die Hälfte der Ausgaben weise aber eine für den Steuerzahler nach

wie vor inakzeptable Fehlerquote auf. Außerdem reiche vorschriftsgemäßes Ausgeben von EU-Mitteln nicht aus. Daher werde sich der EU-Rechnungshof stärker auf Wirtschaftlichkeitsprüfungen konzentrieren, sagte Herics.