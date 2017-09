Bawag-Eigentümer Cerberus plant Deal in Spanien

Madrid/Bilbao. Der US-Finanzinvestor und Bawag-Eigentümer Cerberus will sich offenbar weiterhin im europäischen Bankenmarkt engagieren. Der Fonds habe Interesse an der Übernahme des Immobiliengeschäfts der BBVA, teilte die spanische Großbank am Donnerstag mit.

Es sei derzeit aber nicht absehbar, ob es zu einem Abschluss

kommt. Der US-Investor hatte den Spaniern bereits im Sommer ein

Kreditportfolio abgekauft. Zudem hatte sich Cerberus ein

fünf-prozentiges Aktienpaket an der Commerzbank gesichert und ist

seit Jahren Mehrheitseigentümer der österreichischen Bawag.

Die Bawag hat erst am Mittwoch einen Börsengang angekündigt.

Dabei will sich Cerberus zumindest von Teilen seiner Beteiligung trennen.