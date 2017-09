Stellenprofil für neuen Finanzminister: Mürrisch soll er sein und stur

Deutschland braucht einen neuen Finanzminister. Mit dem angekündigten Rückzug von Wolfgang Schäuble, der nun Bundestagspräsident werden soll, verliert das Land den Mann, der 2014 nach vielen Jahrzehnten den Bundeshaushalt wieder ins Lot gebracht und einen Etat ohne neue Schulden vorgelegt hat. Daran hat der heute 75-Jährige seitdem eisern festgehalten und die Politik "der schwarzen Null" zu seinem Markenzeichen gemacht. Für seine Gegner wurde diese Politik, bei der Schäuble massive Unterstützung durch die florierende Konjunktur mit sprudelnden Steuereinnahmen erhielt, zum Symbol für mangelnde Investitionen und Zukunftsfähigkeit.

Noch ist nicht absehbar, wer Schäuble im Amt nachfolgt, ob es ein FDP-Politiker wird, wie Wolfgang Kubicki, oder einer aus der Union, wie der aktuelle Innenminister Thomas de Maiziere oder Kanzleramtschef Peter Altmeier. Schäuble selbst hat vor reichlich eineinhalb Jahren einmal vor einem unverdächtigen Forum, vor Schülern in Berlin, das Stellenprofil umschrieben.

"Ein Minister muss nicht der größte Fachmann sein", leitete er damals ein. Schlimmer noch: es sei eine Gefahr, wenn der Amtsinhaber glaube, er sei der größte Fachmann. "Weil er dann nicht auf andere hört", argumentierte Schäuble. Der Minister müsse vielmehr versuchen, aus den vielen Experten und aus den vielen gegensätzlichen Interessen und Standpunkten eine Entscheidung herbeizuführen.

Härte ist hilfreich

Und welche Eigenschaften sollte ein Finanzminister haben? "Ich würde sagen, es ist nicht schlecht, wenn er die Grundrechenarten beherrscht", führte Schäuble im Februar 2016 aus. Was auch helfe sei "eine gewisse Sturheit", etwas, was ihm ja selbst immer zugeschrieben wird. "Ich gelte ja zum Beispiel als ein eher mürrischer Mensch", plauderte er aus einem Erfahrungsschatz. Das stimme zwar gar nicht, helfe aber. "Ich sehe so aus." Eine bisschen Härte sei auf alle Fälle hilfreich. "Das hat eine gewisse präventive Wirkung. Viele meiner Kollegen trauen sich schon gar nicht zu kommen, und wieder was zu wollen oder so", erzählte er damals. "Also, ein mürrisches Gesicht, eine gewisse Grundfestigkeit, sich nicht gleich umwerfen zu lassen", das müsse einen Finanzminister auszeichnen.

Hinzu kommmen müsse noch etwas mehr: "Sei lieb zum Regierungschef." Auch das stehe einem Finanzminister gut an, wenn er im Job bleiben wolle. Es gelte, so lieb zu sein, dass etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel denke: "Das kann ich jetzt dem armen Finanzminister nicht zumuten."

