OMV rechnet mit elf Prozent E-Autos im Jahr 2030

Hof bei Salzburg/Fuschl/Wien (APA) - Aus Sicht der EU-Kommission

ist es nicht sicher, dass in Zukunft der gesamte Straßenverkehr auf

E-Autos umgestellt werden wird. Es könnten auch Wasserstoff oder Gas eine Rolle spielen, meinte Stefan Moser von der Generaldirektion Energie. "Wir brauchen Energieneutralität. Die E-Mobilität spielt eine große Rolle, wird aber nicht die einzige Form sein", sagte er am Donnerstag in Fuschl (Salzburg).

Beim Öl- und Gaskonzern OMV geht man davon aus, dass in der EU-28 im Jahr 2030 von den Neuzulassungen erst 30 Prozent elektrisch sein

werden - und dass die volle Stromausstattung beim Fahrzeugbestand

insgesamt dann erst bei elf Prozent liegen wird. Das erklärte Jost

Ahrens, Senior Vice President Corporate Strategy in der OMV AG, bei

der Verbund-Tagung "energy2050".

Weltweit wird Ölverbrauch weiter steigen

Dennoch stelle sich die OMV bereits auf künftige Änderungen in

der Nachfragesituation ein. Bis 2030 werde es wohl in Europa in der

Mobilität einen Rückgang bei Diesel geben - der Ölverbrauch

insgesamt werde hier ab etwa 2025/28 sinken, genau wisse man das

aber nicht.

Weltweit werde der Ölverbrauch weiter steigen, wenn auch ab 2030

langsamer, verwies Ahrens u.a. auf IEA-Daten: Bis 2030 sei mit

jährlich 0,5 Prozent Plus zu rechnen, danach mit plus 0,3 Prozent im

Jahr; ein Peak sei noch nicht in Sicht.