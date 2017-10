Wie viel Miete für WG-taugliche Wohnungen zu zahlen ist

Je nach Lage, Qualität und Größe der Wohnung gibt es große Unterschiede, was ein Zimmer in einer WG in Wien kosten kann. Beispielsweise wird in Mariahilf, am Alsergrund, in Ottakring, Hernals und Währing der Quadratmeter in der Regel zwischen 13 und 15 Euro bepreist. Daraus ergeben sich Richtwerte, wobei ein Zimmer in einer 80 Quadratmeter großen Dreier-WG im Studentenbezirk Alsergrund – bei jeweils gleichen Anteilen – zwischen rund 350 und 480 Euro kosten kann.

Für einen Mietpreischeck hat willhaben mehr als 2.000 Wohnungsanzeigen in Wien – ab drei Zimmern und mit einer Mindestgröße von 50 Quadratmetern – im September 2017 unter die Lupe genommen.

Teurer wird es in Leopoldstadt, Wieden, Margareten, Neubau und Josefstadt sowie in Döbling oder Donaustadt. Hier liegt der Durchschnittsangebotspreis für Wohnungen mit drei Zimmern oder mehr bei über 15 Euro pro Quadratmeter. Das bedeutet WG-Beiträge können hier über 500 Euro pro Person liegen, vor allem bei kleineren Wohngemeinschaften.

Die wenigen günstigen Angebote findet man für größere WGs in Bezirken außerhalb des Gürtels, wie beispielsweise in Simmering, Favoriten, Penzing oder Rudolfsheim-Fünfhaus. Jedoch sind Wohnungen mit fünf Zimmern oder mehr kaum vorhanden und so liegt auch in diesen Bezirken der durchschnittliche Mietpreis noch immer bei rund 12 Euro pro Quadratmeter.

Mehr als die Hälfte der analysierten Wohnobjekte haben drei Zimmer und würden so bis zu drei Schlafzimmer bieten, neben Küche, Bad, Vorraum etc. Ein weiteres Viertel der Anzeigen bietet Wohnungen mit vier Zimmern an. Freie Mietwohnungen mit einer höheren Zimmeranzahl sind aktuell in Wien eher die Ausnahme als die Regel.

