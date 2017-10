Staatsausgaben für Wohnbau: Österreich liegt am Ende der EU-Skala

Unter den EU-Staaten geben Bulgarien, Zypern und Rumänien gemessen an ihrer Wirtschaftskraft am meisten für den Wohnbau aus. Laut Daten von Eurostat vom Montag gaben die EU-Staaten 2015 insgesamt 86 Mrd. Euro für den Wohnbau aus, das entspricht 0,6 Prozent des EU-BIP. Zusätzlich gaben sie 81 Mrd. Euro - oder 0,5 Prozent des EU-BIP - für Sozialausgaben betreffend Unterbringung aus. Österreich befindet sich mit 0,4 Prozent des BIP am unteren Ende der Skala.

Schließen Staatsausgaben für Wohnbau in der EU – (c) Eurostat

Den höchsten Anteil der Sozialausgaben für das Wohnen gemessen am BIP hat Großbritannien. Die Briten wenden als einziges Land mehr als ein Prozent dafür auf. In Österreich betrug der Anteil 0,1 Prozent des BIP.

Schließen Anteil der Sozialausgaben für das Wohnen gemessen am BIP – (c) Eurostat

Top 20: Diese Ökonomen prägen Österreich

Beliebte Urlaubsorte: Die Top 10 der Reiseziele in Österreich

(APA)