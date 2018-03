AMS-Vorstand Buchinger will Regierung Rücktritt anbieten

Der SPÖ-nahe AMS-Vorstand Herbert Buchinger ist bereit, der Regierung seinen Rücktritt anzubieten. Nach Kritik von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Arbeitsmarktservice meinte Buchinger am Dienstag in der "ZiB 2", es brauche eine konstruktive Zusammenarbeit von Regierung, Arbeitnehmern und Arbeitgebern im AMS. Und: "Wenn ich persönlich ein Hindernis bin, dann gehe ich gerne."

Er, Buchinger, glaube zwar nicht, dass die Kritik der Regierung nur ein Vorwand zum Austausch der AMS-Führung sei. Allerdings habe die neue Regierung offenbar noch kein Vertrauen zum AMS gefasst. "Da arbeiten wir noch dran." Beim Gespräch mit Kanzler und Vizekanzler im April will Buchinger daher auch seinen Job zur Disposition stellen, wie er ankündigte: "Selbstverständlich thematisiere ich, ob ich als Person ein Problem bin für die Regierung. Dann kann man auch darüber reden, meinen Vertrag vorzeitig aufzulösen."

Kanzler Kurz kündigt Reform des AMS an

Die Vorgeschichte: Wegen angeblicher Mängel bei der Integration von Flüchtlingen und einen publik gewordenen Revisionsbericht hatte Kurz am Wochenende eine Reform des AMS angekündigt. Buchinger wies die Kritik inhaltlich zurück. Natürlich gebe es Probleme bei der Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen, die gebe es aber auch in anderen EU-Ländern, sagte der AMS-Chef: "Es ist immer Raum für Verbesserung, aber den Stein der Weisen hat noch niemand gefunden." Nachsatz: "Es ist ein bisschen zynisch, das dem AMS umzuhängen."

Am Dienstag wurde einstimmig das Förderbudget für das AMS beschlossen -mit Kürzungen: Denn die zustehenden Förderungen fallen 2018 zwar um 50 Millionen Euro höher aus als von der türkis-blauen Regierung ursprünglich geplant. Sie sind aber aber um mehr als 500 Millionen Euro niedriger als von der vorigen rot-schwarzen Koalition budgetiert. Am Dienstag beschloss der von Ministerien und Sozialpartnern beschickte neunköpfige AMS-Verwaltungsrat einstimmig die Budgetausgaben.

(APA)