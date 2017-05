Die zwei Ölbosse melden sich zurück

Wien. Vereinzelte Äußerungen in den vergangenen Wochen hatten es bereits erahnen lassen. Nun ist die Vorentscheidung gefallen: Russland und Saudiarabien, die weltweit größten Ölproduzenten, wollen die seit Jahresbeginn gültige Kürzung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise verlängern. Auf einer Pressekonferenz in Peking machten der saudische Ölminister, Khalid al-Falih, und sein russischer Amtskollege, Alexander Nowak, am Montag diese Absicht deutlich. Wenn keine unerwartete Wendung eintritt, werden die Vertreter der Organisation Erdöl fördernder Länder (Opec) und anderer Förderländer auf ihrer Sitzung am 25. Mai in Wien den endgültigen Beschluss dafür wohl fassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.05.2017)