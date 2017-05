Wie es mit dem Ölpreis nach dem OPEC-Treffen weitergeht

Die Erwartungen an das OPEC-Treffen am Donnerstag in Wien waren hoch: Um den Rohölpreis zu stabilisieren, hat die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) die im November beschlossene Drosselung der Ölförderung um weitere neun Monate verlängert. Ob die OPEC dadurch einen Preisverfall verhindern kann, ist aber unklar. Am Donnerstag fiel der Preis zunächst.

Was geschah bei dem Treffen?

Die OPEC-Mitglieder haben die im November beschlossene Kürzung der Fördermenge um neun Monate verlängert. Auch Nicht-Mitglieder wie etwa Russland schlossen sich der Abmachung wieder an.

Warum wurde die Drosselung im vergangenen Jahr beschlossen?

Die OPEC-Mitglieder beschlossen damals die Kürzung der Fördermenge um 1,2 Millionen Barrel pro Tag, um den Preis zu stabilisieren. Im Dezember schlossen sich elf Nicht-Mitgliedsländer an. Tatsächlich stieg der Ölpreis an und pendelte sich bei über 50 Dollar pro Barrel (159 Liter) ein. Das entspricht allerdings nicht einmal der Hälfte seines Wertes im Juni 2014.

Die Drosselung der Fördermenge war eine scharfe Abkehr von der im Jahr 2014 auf Initiative Saudi-Arabiens begonnenen Strategie, die Märkte regelrecht zu fluten. Damit sollten neue Konkurrenten, insbesondere Fracking-Unternehmen in den USA, aus dem Markt gedrängt werden.

Warum verlängerte die OPEC jetzt die Drosselung?

Ziel der reduzierten Fördermenge war es, die Öl-Lagerbestände abzubauen, möglichst auf das Durchschnittsniveau der vergangenen fünf Jahre. Trotz einer relativ strikten Umsetzung der Kürzung in den ersten fünf Monaten des Jahres ist es der OPEC aber nicht gelungen, den Lagerüberhang auf dieses Zielniveau zu reduzieren, wie Commerzbank-Experten erklärten.

Mit einer Verlängerung der Drosselung könnte der Abbau möglicherweise besser gelingen: Analysten rechnen ab Juli konjunkturbedingt mit einer verstärkten Ölnachfrage.

Welche Risiken gehen die Ölförderländer ein?

Konkurrenten wie die USA könnten profitieren. "Mit der Fördermengenkürzung hat die OPEC ein Eigentor geschossen", sagte etwa Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Denn die Schieferölproduktion in den USA habe "fast die Hälfte der OPEC-Kürzungen ausgeglichen". Dieser Trend werde sich in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich fortsetzen.

Der Analyst glaubt außerdem nicht, dass sich alle Länder an verlängerte Kürzungen halten. Durch drohende Verluste bei den Marktanteilen würden sie "langsam weichgekocht".

Wie werden sich die Ölpreise entwickeln?

Im Vorfeld des Treffens hat die OPEC die Erwartungen in die Höhe getrieben, etwa indem Mitglieder wie Saudi-Arabien erklärten, alle Länder seien zu einer Produktionskürzung bereit. Auch bilaterale Vereinbarungen wie etwa zwischen Saudi-Arabien und Russland oder zwischen Saudi-Arabien und dem Irak ließen die Ölpreise steigen.

Ob dieser Aufwärtstrend bestehen bleibt, ist unsicher. Die OPEC habe die Erwartungen dermaßen gesteigert, "dass eine bloße Verlängerung fast schon als Enttäuschung wahrgenommen würde", sagte Commerzbank-Experte Fritsch. Tatsächlich reagierten die Anleger enttäuscht, die Preise gaben am Donnerstag zunächst nach.

Müssen Verbraucher nach dem Treffen mehr fürs Benzin zahlen?

Eher nicht. Experten rechnen mittelfristig mit eher fallenden Preisen.

