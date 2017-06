"Ab 2020 droht ein Versorgungsengpass"

Hossein Adeli ist einer der mächtigsten Männer im internationalen Gasgeschäft. Der einstige Chef der iranischen Zentralbank und Berater des iranischen Ölministers sitzt heute in Katar und hat von dort aus für 13 große Gasexporteure 65 Prozent des weltweiten Gasexports im Blick. In Asien, in Nahost und in Nordafrika werde demnächst die Post abgehen, sagt er in seinem ersten Interview für ein deutschsprachiges Medium. Aber das sei nur die eine Seite der Medaille.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2017)