Lidl Österreich plant 20 E-Tankstellen

Bis Jahresende wird es bei 20 Lidl-Filialen in Österreich E-Tankstellen geben, eine ist bereits in Engerwitzdorf (OÖ) in Betrieb. Dort soll das Laden für alle gängigen E-Fahrzeuge kostenlos möglich sein. Laut Hildegard Aichberger, Geschäftsführerin der Initiative Mutter Erde, ist dieses Projekt eine wichtige Förderung der Elektromobilität.

Die Schnellladestationen haben 3 Ladeanschlüsse (CCS, Chademo, AC-Schnellladekabel). E-Fahrzeuge können, abhängig vom Fahrzeugtyp, in 15 Minuten eine Aufladung von 30 bis 80 Prozent erreichen. Es gibt jeweils 2 Plätze für Autos, sowie Ladestellen für E-Bikes.

