Wie die EZB von Arm zu Reich umverteilt

Die Wirtschaft beginnt in der Eurozone ein wenig zu laufen, die Inflation zieht kräftig an, aber die Europäische Zentralbank denkt nicht im Traum daran, ihre Politik der Geldschwemme und der Nullzinsen in nächster Zeit zu hinterfragen. Das ist spätestens seit der gestrigen EZB-Sitzung klar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2017)