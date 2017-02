Die Frage ist die: Gibt es so etwas wie eine berufliche Pechsträhne, die einen zeitlebens verfolgt? Werner Böhm würde diese Frage wohl ungeschaut mit „Ja“ beantworten. Dabei wollte der 52-Jährige eigentlich nur das, was die meisten auch wollen: Erfolg, Anerkennung und, ja, Kohle. Ganz viel Kohle. Doch was hat er stattdessen bekommen? Probleme, nichts als Probleme.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 5 Minuten

897 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden