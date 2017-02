Kollateralschaden bei der Telekom Austria

Offizielles wird durch Inoffizielles erst so richtig spannend. Also durch das, was nicht gesagt wird. Am Beispiel der Telekom Austria: Deren Chef, Alejandro Plater, hat am Dienstag ganz offiziell zu einer Pressekonferenz eingeladen – und dort große Pläne offenbart: „Digitalisierung ist unser künftiges Kernthema“, sagte Plater. Gut so. Was er nicht sagte, ist aber der eigentliche Nervenkitzel: Mit seiner neu postulierten Konzernstrategie hat Plater einen monatelangen, internen Machtkampf elegant für sich entschieden. Er hat die ehrgeizige Chefin der Telekom-Tochter A1, Margarete Schramböck, ausgebootet.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 5 Minuten

964 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden