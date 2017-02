Ex-OMV-Chef Gerhard Roiss geht zum Stromkonzern Verbund

Zuletzt hat Gerhard Roiss im Juni 2015 für Schlagzeilen gesorgt. Das war, als er nach vier Jahren ziemlich unsanft von der Spitze des börsennotierten Ölkonzerns OMV entfernt wurde. Ein halbes Jahr hatte sich seine Demontage hingezogen: Von schlechtem Führungsstil war da die Rede, von der problematischen, einseitigen Ausrichtung des OMV-Konzerns unter seiner Ägide. Er musste also gehen, und es wurde wieder sehr still um ihn. Doch jetzt tut sich etwas. Gerhard Roiss feiert so etwas wie ein berufliches Comeback. Ein Comeback in einem großen, teilstaatlichen, börsennotierten Konzern: Er wird Präsident des Aufsichtsrates des Stromkonzerns Verbund. Regie führt dabei ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 5 Minuten

885 Wörter

1 Bild Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden