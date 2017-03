Der Konzern, die Familie, der Streit

Beruflich hat Gernot Schieszler schon so einige Lektionen gelernt. Lektion Nummer eins: In staatlichen Unternehmen kann es mitunter recht stürmisch zugehen. Schieszler war ja viele Jahre Manager in der skandalgebeutelten Telekom Austria. Dann verließ er das Unternehmen und wechselte quasi die Seiten – er wurde Kronzeuge der ermittelnden Staatsanwaltschaft. Jetzt ist er wieder einmal dabei, eine Lektion zu lernen. Nämlich: Es geht nicht unbedingt nur in Staatsunternehmen rund. Familienunternehmen können das auch recht gut. Diesmal geht es um den Vorstandsjob, den er seit 2010 hat. Beim Grazer Anlagenbauer Christof nämlich. Ein Privatunternehmen. Und dort findet sich Gernot Schieszler inmitten einer gnadenlosen Familienfehde wieder. Einer Fehde, die den Konzern ordentlich ins Wanken bringt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2017)