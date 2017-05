Der Fauxpas des Hannes Androsch

Er hat es sicherlich nur gut gemeint. Seit zehn Jahren ist Hannes Androsch Aufsichtsratspräsident von Österreichs größter außeruniversitären Forschungseinrichtung, dem Austrian Institute of Technology (AIT). Und der Erfolg des AIT kann sich sehen lassen. Findet Androsch auch. Am 26. April lud er also Journalisten zu einem Pressegespräch – und dort wollte er wohl seine Wertschätzung für die beiden amtierenden AIT-Geschäftsführer zum Ausdruck bringen. Im Endeffekt hat Androsch aber ordentlich für Irritationen gesorgt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2017)