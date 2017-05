Das Problem der FPÖ mit der Wirtschaft

Das Konvolut ist streng geheim. Journalisten, die danach fragen, werden brüsk zurück gewiesen: Zu dem Papier, immerhin 170 Seiten stark, dürfe in der FPÖ niemand etwas sagen, heißt es dann. Es sei ja auch noch nicht fertig und müsse noch „von den Gremien“ abgesegnet werden. Das ominöse Wirtschaftsprogramm der FPÖ, an dem angeblich „etliche“ Experten mitgearbeitet haben, ist also vor allem eines: ein gut gehütetes Geheimnis.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2017)