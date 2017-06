Das Netzwerk des Sebastian Kurz

Die ominösen „Österreich-Gespräche“: Den ganzen Sommer über will der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz wöchentlich ein oder zwei Firmenbesuche absolvieren. Also war er am Dienstag bei einer Tischlerei im Weinviertel, um über Steuersenkungen zu plaudern. Nächste Woche ist das Thema „Soziales“ dran, eine Woche später ist es der Tourismus. Wahlkampf, ja. Und Sebastian Kurz ist emsig dabei, sein wirtschaftspolitisches Profil zu schärfen. Da hat er zweifellos eine Flanke offen: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist in der Hinsicht keine große Gefahr, aber SPÖ-Gegner Christian Kern? Der hat immerhin Jahrzehnte an Managementerfahrung beim Stromkonzern Verbund und bei den ÖBB vorzuweisen. Sebastian Kurz kann da nicht mithalten. Aber es wäre nicht Kurz, hätte er nicht auch da minutiös vorgeplant: Über die Jahre hat er sich also ein recht ansehnliches Reservoir an Wirtschaftstreibenden geschaffen, mit denen er sich mehr oder wenigerregelmäßig austauscht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2017)