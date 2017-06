Meinungsforscher sucht...

Es sind harte Zeiten für Meinungsforscher: Das ganze Land fiebert den Nationalratswahlen im Oktober entgegen – doch den Meinungsforschern sitzen noch die Fehlprognosen bei der vergangenen Bundespräsidentenwahl in den Gliedern. Die Branche steht also vor ganz besonderen Herausforderungen. Und Branchendoyen Wolfgang Bachmayer erst recht. Er will nämlich sein Institut OGM verkaufen – den Hälfteanteil jedenfalls.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.06.2017)