Was macht eigentlich Reinhold Mitterlehner?

Im Dezember wird er 62, und er ist auf Jobsuche. Die Frage, wie es ihm geht, beantwortet Reinhold Mitterlehner trotzdem differenziert. Und sehr ehrlich: „Die politischen Streitereien und der Populismus gehen mir nicht ab“, sagt der Ex-ÖVP-Chef. Aber: „Ich war in den fast vier Jahrzehnten in der Wirtschaftskammer und in der Politik halt eine gewisse Tagesstruktur gewohnt.“Die fehlt jetzt natürlich. Mitterlehner betreibt viel Sport, „aber das ist auf Dauer kein Programm“, wie er weiß.Also ein Job. Aber welchen? Mitterlehner: „Ich will mich da nicht überhastet entscheiden, will aber auch nicht zu lange warten.“ Jedenfalls kristallisiert sich immer mehr heraus, dass wohl das Modell Wolfgang Schüssel seines ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.07.2017)