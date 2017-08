Netzwerk Gusenbauer: Eine Reihe merkwürdiger Ereignisse

Wenn Alfred Gusenbauer in einem ausgiebigen Interview bereitwillig Rede und Antwort steht, dann weiß man, was es geschlagen hat. Ja, der ehemalige SPÖ-Chef und Bundeskanzler hat Erklärungsbedarf. Und dem ist er diese Woche, via Wiener Stadtzeitung „Falter“, nachgekommen. Wirklich Neues war dort nicht zu erfahren – dass Gusenbauer seit seinem Abschied von der Tagespolitik höchst lukrativen Geschäften nachgeht und über ein ansehnliches Netzwerk verfügt, ist hinlänglich bekannt. Detto seine Freundschaft zum nunmehr verhafteten Tal Silberstein. Aber es herrscht halt Wahlkampf. Zeit also für Vergangenheitsbewältigung. Und, ganz ehrlich: So manch Ereignis der vergangenen Jahre erscheint heute, mit dem jetzigen Wissen, auch in einem völlig neuen Licht. Einem nicht unbedingt vorteilhaften. Zum Beispiel die höchst seltsamen Vorfälle bei der Casinos-Tochter Lotterien im Jahre 2015. Und die Rolle, die dabei der ehemalige Chef der Bank Austria und deren nunmehriger Aufsichtsratspräsident, Erich Hampel, spielte. Hampel ist ein „Roter“ und gehört zweifellos zum illustren Gusenbauer-Netzwerk.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2017)