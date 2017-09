Der Spagat der Werbeagentur GGK zwischen ÖVP und SPÖ

Ja, so etwas kann unangenehm sein. Ist es wohl auch. Die bösen Videos, die im Internet unter dem recht flotten Titel „Die Wahrheit über Sebastian Kurz“ herum geistern, haben am Wochenende also für Erklärungen von allen Seiten gesorgt: Namens der SPÖ sagte Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler, dass die SPÖ die Videos „nicht direkt“ beauftragt habe. Vielmehr habe der mittlerweile abhanden gekommene Berater Tal Silberstein bloß verschiedenste Konzepte entworfen, um diese in so genannten Fokusgruppen abzutesten. Namens der FPÖ meinte Generalsekretär Herbert Kickl, Niedermühlbichler solle die Österreicher „nicht für dumm verkaufen“. Namens der ÖVP wiederum sah sich Generalsekretärin Elisabeth Köstinger dazu animiert, von der SPÖ eine sofortige Beendigung des „Dirty Campaigning“ zu verlangen. Maximale Aufregung also. Doch im allgemeinen Trubel ist ein Protagonist, dem das Ganze ebenfalls ziemlich unangenehm sein muss, irgendwie untergegangen: nämlich die Wiener Werbeagentur GGK MullenLowe. Sie hat immerhin eines der Videos gestaltet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2017)