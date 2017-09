Eskalation in der Telekom Austria

Was für ein Schauspiel. Die fünf Aufsichtsratsmitglieder der Telekom-Tochter A1 waren ziemlich befremdet, als sie vor drei Wochen zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammen trafen. Denn die Stimmung dort war – sagen wir einmal: emotional ziemlich aufgeladen. A1-Chefin Margarete Schramböck habe jedenfalls, so wird erzählt, eine regelrechte Kanonade gegen ihren Aufsichtsratschef und Telekom-Boss Alejandro Plater losgelassen. Dass die beiden miteinander nicht können, war den Anwesenden natürlich nicht neu. Die Vehemenz des Rundumschlags war aber doch überraschend. Fazit der Anwesenden: Schramböcks Abschied von der A1 ist nur mehr eine Frage der Zeit. Offen sei nur die arbeitsrechtlich nicht ganz irrelevante Frage, ob die Trennung von Schramböck oder von Plater in die Wege geleitet wird.