Die Börsen müssen mit Gegenwind rechnen

Wirklich rund gelaufen ist es für die Börsen in der vergangenen Woche nicht. Mit Ausnahme von Wien, wo der allerdings noch weit von seinen Höchstständen entfernte ATX erstaunliche Muskeln zeigt, ging es überall bergab. Besonders stark in Deutschland, wo der DAX trotz kurzzeitiger Stabilisierung am Freitag an die 400 Punkte verlor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2017)