Neue Richtwerte ab April: Was Vermieter beachten müssen

Wien. Am 1. April 2017 tritt – mit einem Jahr Verspätung – bei den Richtwertmieten die nächste Indexanpassung in Kraft: Die Richtwerte steigen um rund 3,5 Prozent (siehe Grafik). An sich ist eine Anpassung alle zwei Jahre vorgesehen, 2016 wurde sie jedoch unter dem Schlagwort „Mietzinsbremse“ ausgesetzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2017)