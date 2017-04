Nach 34 Jahren Erbstreit endlich ein Urteil – in erster Instanz

Ein jahrzehntelanger Streit zwischen den Erben des deutschen Arag-Versicherungskonzerns ist am Mittwoch vorerst zu Ende gegangen. Nach 34 Jahren verkündete Richterin Barbara Strupp-Müller die Entscheidung. Arag-Chef Paul-Otto Faßbender muss seiner Schwester Petra demnach rund 3,5 Millionen Euro als Ausgleich zahlen. Damit wurde auch der längste je am Düsseldorfer Landgericht geführte Prozess beendet - zumindest in der ersten Instanz. Schließen Arag-Chef Paul-Otto Faßbender – Imago

Streitpunkt ist das Testament des Vaters der beiden von 1965. Der hatte vor seinem Tod 1972 verfügt, dass seine Anteile am Düsseldorfer Versicherungskonzern in einer Hand bleiben und seinem Sohn vermacht werden. Die vier Jahre jüngere Schwester sollte einen finanziellen Ausgleich bekommen.

Die Geschwister Petra und Paul-Otto sind mittlerweile 66 und 70 Jahre alt. Doch über die Höhe des Ausgleichs wurde man sich einfach nicht einig. In den 80er Jahren wollte Faßbender laut einem „Welt“-Bericht seiner Schwester 3,3 Millionen D-Mark geben, doch ihr war das zu wenig. Vor vier Jahren war er schließlich bereit, zehn Millionen Euro zu zahlen. Doch auch das war ihr letztendlich zu wenig, als sie herausfand, dass sie 40 Prozent Steuern muss. Der neue Anwalt von Petra Faßbender – der alte ist verstorben – fordert mindestens 15 Millionen und will in Revision gehen

Die Schwester des Arag-Chefs muss nun 70 Prozent der Verfahrenskosten tragen, die auf mehrere 100.000 Euro geschätzt werden. Aber auch Paul-Otto Faßbender ärgern die hohen Kosten: Bei einer Einigung "müssten einige Kanzleien wochenlang halbmast flaggen", sagte er.

(APA/dpa/Red.)