Urheberrechts-Klage der Band Kraftwerk beschäftigt den EuGH

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe überwies den Rechtsstreit der Band Kraftwerk gegen den Hip-Hop-Komponisten Moses Pelham am Donnerstag an den Europäischen Gerichtshof. Die Luxemburger Richter müssen nun in dem Streit über den Urheberrechtsschutz abschließend entscheiden. Dabei geht es um die Frage, ob elektronische Kopien kleiner Rhythmus-Sequenzen das Urheberrecht verletzen, wenn daraus neue Musikstücke entstehen. Das sogenannte Sampling kommt vor allem im Hip-Hop zum Einsatz.

Pelham hatte mit einem weiteren Komponisten eine Sequenz aus dem Kraftwerk-Song "Metall auf Metall" kopiert und daraus das Lied "Nur mir" komponiert. Der kopierte Musikschnipsel ist dabei leitmotivisch unterlegt. Kraftwerk klagte zunächst mit Erfolg, das Bundesverfassungsgericht sah dann aber die Kopie von der Kunstfreiheit gedeckt. Der Fall wurde 2016 zur Neuentscheidung an den BGH zurückverwiesen. Der Gerichtshof sieht nun Klärungsbedarf, ob das europäische Urheberrecht Kopien kleiner Teile erlaubt, wenn diese für Neukompositionen verwendet werden. Weiter fragt der BGH, ob die Verwendung dann zulässig sein kann, wenn für den durchschnittlichen Hörer das fremde Werk nicht erkennbar ist.

Erfahrungsgemäß dauert es bis zur Entscheidung des EuGH etwa eineinhalb Jahre. Erst danach wird der BGH über den seit 2004 laufenden Rechtsstreit entscheiden. (AZ: I ZR 115/16)

(Reuters)