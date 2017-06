OGH klopft Stiftungsvorständen auf die Finger

Bei der Gründung einer Privatstiftung bestellt der Stifter regelmäßig Personen, seines Vertrauens in den Stiftungsvorstand. Darum finden sich zumeist sein Anwalt und/oder sein Steuerberater in dem Organ. Doch nicht immer erweist sich das Vertrauen des Stifters als gerechtfertigt. Auch in folgendem Fall erlitt er eine herbe Enttäuschung. Dabei trifft das Privatstiftungsgesetz Vorkehrungen, damit der Vorstand nicht so ohne weiters im Eigeninteresse, sondern in dem der Stiftung agiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2017)