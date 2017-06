Kreditzinsen: Streit über Auslegung der OGH-Entscheidung

Zwischen Bankenverband, AK und VKI ist ein Streit über die Auslegung einer Entscheidung des OGH zu Zinsindikatoren

entbrannt. Das OGH-Urteil, wonach negative Zinsindikatoren bis zu

einem Nullzins an den Kreditnehmer weiterzugeben seien, sei - anders als von AK und VKI dargestellt - nicht für alle Banken bindend, sondern nur für ein einzelnes Kreditinstitut, betont der Bankenverband am Donnerstag.

Die AK Oberösterreich hatte Anfang Juni auf eine Pressekonferenz

erstmals über die OGH-Entscheidung berichtet. Demnach war es

unzulässig, dass viele Banken bei variablen Zinsen, die sich aus

einem Indikator und einem Aufschlag zusammensetzen, nachträglich

eine Untergrenze eingezogen haben. Der VKI sprach gestern in eine

Presseaussendung davon, dass seit Anfang 2015 einige Banken als

Reaktion auf die sinkenden Zinsen eine Zinssatzuntergrenze bei

Krediten eingeführt haben und stellt Betroffenen auf seinen Homepage einen Musterbrief zur Verfügung, mit dem die Bank aufgefordert wird, unzulässig verrechnete Zinsen gutzuschreiben.

"Weitere Fälle anhängig"

Der Bankenverband betont, der OGH habe entschieden, dass der

Kreditgeber mangels expliziter anderer Vereinbarung keine

"Negativzinsen" an den Kreditnehmer zu zahlen habe. Er meint, über die zentrale Frage, ob bei variabel verzinsten Kreditverträgen in Perioden negativer Zinsindikatoren jedenfalls der vereinbarte Aufschlag zu bezahlen ist, sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beim OGH seien weitere Verfahren über Verbandsklagen zur Weitergabe negativer Zinsindikatoren anhängig. In diesen Verfahren seien gewichtige Argumente für den "Aufschlagserhalt" in Perioden negativer Zinsindikatoren vorgebracht worden, mit denen sich der OGH in den bisher entschiedenen Verfahren noch nicht befassen musste.

Die diesbezüglichen Urteile werden laut Verbandsobmann Franz Rudorfer für die nächsten Wochen erwartet. Er erwarte sich davon klare Grundaussagen zur Gesamtthematik. "Erst auf Basis der dann hoffentlich gefestigten höchstgerichtlichen Judikatur können die heimischen Banken ihre Kunden entsprechend informieren", so Rudorfer.

OGH: Symmetrische Risikoverteilung

In einer der beiden zuletzt ergangenen Entscheidungen kam der OGH allerdings zur Ansicht, die Annahme eines Mindestzinses in Höhe des Aufschlags widerspreche dem Vertragswortlaut und stehe im Widerspruch zum tatsächlichen Parteiwillen (4 Ob 60/17b; die "Presse" berichtete). Ein Kreditnehmer, der einer Zinsänderungsklausel zustimmt, gehe – auch für den Kreditgeber erkennbar – von einer symmetrischen Verteilung von Chancen und Risiken aus, heißt es in dieser Entscheidung. Das sei auch durch das Konsumentenschutzgesetz geboten. Ob in anderen anhängigen Fällen der Vertragswortlaut womöglich doch eine andere Auslegung zulässt, bleibt abzuwarten.

(APA/cka)