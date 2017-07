Mastercard entgeht größter Schadenersatzklage der britischen Geschichte

Ein Gericht in Großbritannien hat eine Schadenersatzklage über umgerechnet rund 16 Milliarden Euro (14 Milliarden Pfund) gegen den US-Kreditkartenkonzern Mastercard abgelehnt. Eine Anwaltskanzlei hatte die Klage wegen angeblich überhöhter Kreditkartengebühren im Namen von 46 Millionen Briten eingereicht. Es handelte sich um die höchste Schadenersatzforderung in der Geschichte des Landes.

Der Kläger warf dem Unternehmen vor, über Jahre durch überhöhte Gebühren die Preise für Verbraucher in die Höhe getrieben zu haben. Doch das britische "Competition Appeal Tribunal" entschied in der vergangenen Woche, die Klage nicht zuzulassen. Die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt, hieß es zur Begründung.

Konkret ging es um sogenannte inländische Interbanken-Entgelte. Das sind Gebühren, die eine Bank etwa erhebt, wenn eine Zahlung mit einer ihrer Kreditkarten getätigt wird. Zahlen muss dafür nicht der Verbraucher, sondern die Bank des Händlers, der die Zahlung erhält.

Nicht nur Mastercard-Kunden betroffen

Die Kläger argumentierten, diese Gebühren seien von den Banken zunächst an die Händler und dann in Form höherer Preise an die Verbraucher weitergegeben worden. Daher seien auch solche Verbraucher betroffen, die keine Kunden von Mastercard sind oder mit Bargeld bezahlt haben.

(APA/dpa)