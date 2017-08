"Ich bin ruiniert": Rechtsstreit um Affen-Selfie nimmt kein Ende

Mit dem Selfie eines Affen wurde der Fotograf David Slater schlagartig berühmt. Der vom Aussterben bedrohte Schopfmakake drückte 2011 in Indonesien selbst den Auslöserr und sorgte für viel Medienecho. Doch sein größter Erfolg sollte David Slater wenige Jahre später in den Ruin stürzten. Die Tierrechtsorganisation Peta hat den 52-jährigen Briten nämlich im Namen des abgebildeten Affen verklagt. Die Begründung: Weil der Affe den Auslöser gedrückt hat, sollen ihm auch die Urheber- und Lizenzrechte zustehen – und damit das Geld.

"Ich wünschte, ich hätte die verdammten Fotos nie gemacht. Sie haben mich finanziell und emotional ruiniert", sagt David Slater nun im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“. Er könne seiner Tochter nicht einmal mehr ein Fahrrad mehr kaufen.

Mehrerer vergebliche Klagen

Nachdem Wikipedia das Bild veröffentlicht, klagte Slater – vergeblich. Das Gericht entschied, jeder dürfe es frei veröffentlichen, da niemanden die Urheberrechte zustehen. Die Tierschützer von Peta waren da wiederum anderer Meinung und zogen im Jahr 2015 im Namen des Affen gegen Slater vor Gericht. Bei mittlerweile mehreren Anhörungen folgten die Richter in den USA der Argumentation von Peta nicht. In diesem Monat kam es vor dem Berufungsgericht in San Francisco zu einer erneuten Verhandlung. Das Urteil steht noch aus.

Peta als gesetzlicher Vertreter will den Erlös laut eigenen Angaben zum Schutz des Affen und seiner Artgenossen verwenden. Der Prozess trifft aber auch einen Fotografen, der über sich selbst sagt, ihn fasziniere nichts mehr „als in Freiheit und Würde lebende Tiere.“ Dass er das Affenporträt als seine Leistung sieht, begründet er so: "Ich habe mich ihnen für einige Tage angeschlossen, um sie aus der Nähe fotografieren zu können. Als sie Vertrauen gefasst haben, interessierten sich einige von ihnen für das Klicken der Kamera." Als er das Gerät auf ein Stativ montierte und die Affen mit Futter lockte, haben sie begonnen Selfies zu machen.

Slater: Lust am Fotografieren vergangen

Nun klagt er darüber, dass er durch das ungehinderte Verbreiten des Fotos sehr viel Geld verloren habe und niemand seinen Fotoband gekauft hätte. Das Fotografieren mache ihm längst keinen Spaß mehr. Er versucht sich jetzt als Tennislehrer.

