Urlauber-Alptraum: Wenn der Autoreisezug abfährt – ohne das eigene Auto

Verspätungen, Zugausfälle, überfüllte Waggons: Auch wenn die ÖBB zu den pünktlichsten Bahnunternehmen der Welt gehören, kommt es auch hierzulande öfter vor, dass nicht alles rund läuft. Dass ein Fahrgast mit gültiger Reservierung aber zu hören bekommt: „Wir können Sie leider nicht mitnehmen“, das ist dann doch eher selten der Fall. So passiert ist es der Familie Huber aus Gumpoldskirchen in Hamburg. Im Juli brach sie samt eigenen Auto nach Schweden auf. Die Fahrt mit dem Autoreisezug haben Dora Huber und ihr Mann bereits vor langem geplant. Im April kauften sie für mehr als 800 Euro Tickets für sich, zwei ihrer Kinder und ihr Auto – einen VW Caddy. „Bei der Hinreise hat auch alles wunderbar geklappt“, sagt Dora Huber gegenüber der „Presse“. Vor der Rückreise am Freitagabend, 21. Juli, habe sie dann aber am Bahnhof Hamburg zu hören bekommen: „Mit Ihrem Auto wäre der Waggon zu schwer. Sie können leider nicht mit“.