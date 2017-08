Sollen wir alle Unternehmer werden?

„Zuerst hab ich gedacht, es ist ein Schmäh, als mich das AMS anruft und fragt, ob ich für drei Tage Arbeit will“, erzählt Robert H., gelernter Maler aus dem nördlichen Burgenland. Als der damals Arbeitslose eine Stunde später mit Helmut F. telefoniert, ist ihm rasch klar: Dieses Angebot gibt es wirklich. „Ich habe jemanden gesucht, der mein Haus ausmalt“, schildert „Kurzzeit-Chef“ F. Alle angefragten Firmen waren bis in den Herbst ausgebucht und ein illegaler Pfuscher für ihn keine Option – also wandte sich der Mann auf gut Glück an das AMS Burgenland. Ob es denn einen Maler beim AMS gebe, den er nur kurzfristig anstellen könnte, erkundigte er sich. Eine Stunde später war der Maler vermittelt, drei Tage später war das Haus ausgemalt – und Helmut F. „schwer begeistert“. Ein Einzelfall? Oder taugt das Modell auch als Vorbild für andere?