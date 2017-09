Wird die Wiener Börse noch schlanker?

Wien. Den Gang an die Börse wägt jede Aktiengesellschaft (AG) lang und genau ab, egal, welchen Handelsplatz sie wählt. Wollte ein Unternehmen jedoch seine Aktien an der Wiener Börse handeln, hatte es noch einiges mehr zu bedenken: „Für eine börsenotierte AG war ein freiwilliger Rückzug von der Börse im Amtlichen Handel nicht möglich. Insofern mussten Unternehmen andere Wege suchen, um ein Delisting herbeizuführen“, sagt Rechtsanwalt Michal Dobrowolski (Freshfields). „Die fehlende Rückzugsmöglichkeit war für den Standort Wien stets ein Wettbewerbsnachteil. Deutschland, Polen Italien, Großbritannien, ja auch Kroatien sehen ein freiwilliges Delisting in ihren Rechtsordnungen vor.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2017)