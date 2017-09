Jus-Studium an der Uni-Wien nicht mehr zeitgemäß?

Die Presse: Recht kann man in Wien sowohl an der Uni Wien als auch an der Wirtschaftsuniversität studieren. Entsprechen diese Ausbildungen den Anforderungen des Marktes?



Michael Enzinger: Die Curricula der WU und der Uni Wien sind sehr verschieden aufgebaut. Die Wirtschaftsrechtsabsolventen der WU haben eine viel stärkere Wirtschaftskompetenz. Für klassisch juristische Berufe ist das Studium eine hervorragende Basis. Aber die Unis müssen auch den restlichen, sehr heterogenen Juristenmarkt bedienen. Das spiegelt sich im Curriculum der Uni Wien wider. Sie hat mit der aktuellen Curricula-Novelle 2017 einen sehr bunten Strauß gebunden.



Das heißt?

