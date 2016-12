Millionenpleite eines Wiener Sanitätshauses

Über das Vermögen der SV Geriatrie- und Krankenhausbedarf

Handelsgesellschaft m.b.H. wurde am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren beantragt. Das Unternehmen, das im Großraum Wien und Niederösterreich Krankenanstalten mit Medizinprodukten beliefert, hat Passiva von 1,4 Millionen Euro, berichtet der Gläubigerschutzverband AKV. Von der Insolvenz sind laut Eigenantrag 13 Dienstnehmer und 57 Gläubiger betroffen.

Das Abgleiten in die Insolvenz wird unter andrem im Zusammenhang mit dem Wettbewerb am ostösterreichischen Markt und den daraus resultierenden Problemen gesehen.

Letztlich seien auch die Sanierungsbemühungen des im Juli 2016 neu eingesetzten Geschäftsführers Ernst Jauernik und der beabsichtigte Verkauf an einen Investor gescheitert.

Die aktuelle Vermögenslage müsse im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden, heisst es. Eine Unternehmensfortführung werde nicht angestrebt.

Die insolvente Firma gehörte mehrheitlich der Sanitätshausgruppe Sanag.

Zum Masseverwalter wurde Kurt Freyler, Rechtsanwalt in 1010 Wien bestellt, als Stellvertreter wurde Rechtsanwalt Hans Pircher, ebendort bestimmt. Forderungen sind laut Edikt bis spätestens zum 6. Februar 2017 beim Handelsgericht anzumelden. Die Prüfungstagsatzung und Berichtstagsatzung wurden für 20. Februar 2017, 9.45 Uhr Zimmer 1705, 17. Stock im Handelsgericht Wien festgesetzt.