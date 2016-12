Tankstellenbetreiber Doppler erweitert sein Reich

Die Welser Doppler-Gruppe, Österreichs zweitgrößter Diskont-Tankstellenbetreiber, übernimmt den Gashandels- und Grillspezialisten Michael Kovalcik GmbH. Er soll unter dem neuen Namen Grillershop GmbH in die Doppler-Gruppe eingegliedert werden. Damit werde die erfolgreiche Gassparte ausgebaut und forciert, erklärte Geschäftsführer Bernd Zierhut in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Kovalcik betrieb drei Geschäftsfelder, die Lieferung von Gasflaschen in die Steiermark und ins Burgenland, Grillfachgeschäfte an drei Standorten (Wiener Neustadt, Graz und Lieboch/Steiermark) und die Veranstaltung von Grillakademien und -seminaren. Die Flaschenlieferungen sollen ab März auf ganz Niederösterreich und Wien ausgeweitet werden. Die Vision sei eine "perfekte Verschmelzung von Logistik und Verkauf", so Zierhut. Die Grillfachgeschäfte sollen ausgebaut werden, Ziel sei "in allen Landeshauptstädten ein Kompetenzgeschäft" unter dem Namen Grillershop.

Die Übernahme wird mit Jänner 2017 rechtskräftig, Geschäftsführer Michael Kovalcik bleibe im Amt, Oliver Krammer, ehemaliger Geschäftsführer der dopgas, werde ihm zur Seite stehen. Doppler übernimmt die 15 Mitarbeiter und den gesamten Fuhrpark. Das Gasgeschäft werde mit der Übernahme neu organisiert. Technik-Vorstand Johannes Pfaffenbichler wird künftig Flüssig- und Erdgas führen. "Wir sind vor fünf Jahren in den Flüssiggasmarkt eingestiegen", so Zierhut. Der Neuerwerb mit seiner Logistik und den Gasapplikationen, neben Grillern auch Wärmegeräte, Heizlüfter, sei quasi eine Verlängerung der Wertschöpfungskette.

Im Gasgeschäft lag der Absatz der Doppler-Gruppe zuletzt bei 18.000 Tonnen Flüssiggas. Hier werde für 2016 eine Steigerung "Richtung 20.000 Tonnen" erwartet, gab Zierhut einen Ausblick auf die Bilanz. 2015 erhöhte der Tankstellen-Diskonter das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 1,59 auf 4,75 Millionen Euro. Heuer sei man "am besten Weg, das Rekordergebnis zu wiederholen".

(APA)