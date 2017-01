McDonald's verkauft Großteil seines China-Geschäfts

McDonald's verkauft einen Großteil seines Geschäfts in China und Hongkong für bis zu 2,1 Milliarden Dollar (1,98 Milliarden Euro). Künftig hält der chinesische Mischkonzern CITIC 52 Prozent und der Finanzinvestor Carlyle 28 Prozent an der US-Fastfoodkette dort, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. McDonald's behält 20 Prozent.

Der Verkauf ist Teil der Bemühungen des US-Unternehmens, sein Geschäftsmodell künftig weniger kapitalintensiv zu betreiben. Im März hatte McDonald's angekündigt, seine Aktivitäten in der Region neu zu organisieren und sich nach strategischen Partnern in China, Hongkong und Südkorea umzusehen.

McDonald's betreibt in China 2400 und in Hongkong rund 240 Filialen. In den kommenden fünf Jahren sollen 1500 dazukommen.

(APA/Reuters)