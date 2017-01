Isosport streicht 48 Arbeitsplätze in Tirol

Der zur Constantia-Industries-Gruppe gehörende Kunststoff-Spezialist Isosport richtet sich neu aus. Die Aktivitäten im Bereich Sport und Folie werden am Standort Eisenstadt konzentriert und im Lauf des Jahres ausgeweitet, die Produktion in Hall in Tirol wird stillgelegt. Das Arbeitsmarktservice wurde am Montag über die beabsichtigte Auflösung von 48 Beschäftigungsverhältnissen informiert. Den betroffenen Tiroler Mitarbeitern wurde ein umfangreicher Sozialplan in Aussicht gestellt. Soziale Härtefälle würden finanziell abgefedert.

Wie Isosport-Geschäftsführer Karl Mad mitteilte, werden im Gegenzug in Eisenstadt 30 neue Arbeitsplätze geschaffen. Gesucht werden Facharbeiter in den Bereichen Extrusion und Design, die neuen Stellen sollen bevorzugt mit bisherigen Mitarbeitern aus Hall besetzt werden.

An den vier Standorten in Österreich, Slowenien und Ungarn beschäftigte Isosport zuletzt mehr als 400 Mitarbeiter. Die Restrukturierung der Produktion sei notwendig geworden, da der traditionsreichste Geschäftszweig als Zulieferer für die Skiindustrie seit Jahren unter Druck steht. Geschäftsführer Mad: "Die Anzahl der verkauften Ski und Snowboards weltweit hat sich seit Ende der achtziger Jahre von zehn Millionen Paar Ski auf rund drei Millionen Paar reduziert. Vor diesem Trend können wir nicht die Augen verschließen."

Mit der Neuausrichtung werde die Produktion in Österreich für die Zukunft abgesichert, man wolle über Wachstumsbereiche mittelfristig auch neue Arbeitsplätze schaffen. Isosport beschäftigt sich seit mittlerweile zwei Jahren mit der Entwicklung technischer Folien. Das Interesse der Industrie sei groß, es gebe erste Erfolge. Auch der Standort in Slowenien, spezialisiert auf Platten für die Automobil- und Lebensmittelindustrie, sei mit derzeit 160 Mitarbeitern auf Erfolgskurs.

Isosport ist Qualitätslieferant von technischen Folien, Sandwichverbundplatten und Faserverbundmaterialien. Im Bereich Kunststoff-Verbundmaterialien für die Ski- und Snowboardindustrie ist Isosport Weltmarktführer. Das Unternehmen setzte 2015 rund 82 Millionen Euro um.

