Jungunternehmer wollen bei Bildung mitmischen

Wien. Nach drei Jahren als Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft übergab Herbert Rohrmair-Lewis das Szepter am Montag offiziell an seine Nachfolgerin, Amelie Groß. Mit der 30-jährigen Salzburgerin und zwei weiteren Frauen ist der Vorstand der Jungen Wirtschaft im Jahr 2017 nicht nur erstmals überwiegend weiblich, sondern betritt auch thematisches Neuland. Denn neben dem altbekannten Ruf nach mehr Unterstützung für Gründer und niedrigeren Steuer- und Abgabenquoten heißt das neue Steckenpferd Bildung.

Als Chef der 120.000 Jungunternehmer in der österreichischen Wirtschaftskammer könne man die Themen „zu 100 Prozent selbst setzen“, betont der scheidende Rohrmair-Lewis. „Bildung hätte ich nicht gewählt. Das ist sehr selbstlos. Steuererleichterungen gehen in unsere eigene Börse, Bildung hat eine größere Umwegrentabilität.“ Dennoch sei er froh, dass Groß das Thema in ihrer Vorsitzperiode anpacken will.

Weiß Amelie Groß, dass sie mit ihrem „Herzensanliegen“ – vor allem dem Wunsch nach einem Ganztagsschulsystem – in ein politisches Wespennest sticht und wohl nur bei der roten Regierungshälfte Gehör findet? Man könne nicht immer das Einfache fordern, antwortet Groß. Das sagt sie an diesem Tag häufiger. Und bringt eine Prise Idealismus in die Tagespolitik mit: „Irgendwann wird im Vordergrund stehen, was für die Kinder das Beste ist.“ In Zeiten von Digitalisierung und hoher Arbeitslosigkeit sei das eben ein neues Bildungssystem.

„Sind keine Berufsfunktionäre“

Die Einstellung seiner Nachfolgerin lobt Rohrmair-Lewis als Markenzeichen der gesamten Jungen Wirtschaft. Dadurch, dass der Vorsitz höchstens vier Jahre und ehrenamtlich bekleidet wird, könnten sich keine Berufsfunktionäre wie in der Wirtschaftskammer etablieren, betont er. Diese Autonomie habe ihn selbst aber nie von einer engen Zusammenarbeit mit WKO-Chef Christoph Leitl abgehalten, fügt er hinzu. Ob seine Nachfolgerin diese weiterführt, lässt er offen.

Amelie Groß dürfte sich mit ihrer Themensetzung jedenfalls nicht nur Gegner in den Reihen der ÖVP, sondern auch der SPÖ machen. Von Bundeskanzler Christian Kern abwärts betonte die Partei mehrmals, eine Senkung der Körperschaftsteuer abzulehnen. Groß fordert, sie von 25 auf 20 Prozent abzusenken. Die neue wie der alte Vorsitzende fanden auch scharfe Worte für die Steuerreform von Anfang 2016. Diese habe eine plötzliche Erhöhung der Kapitalertragsteuer im Abtausch für homöopathische Lohnnebenkostenerleichterungen für Österreichs Betriebe gebracht.

Der scheidende Rohrmair-Lewis stimmte zum Abschied aber auch versöhnlichere Töne an: „Diese Regierung wird deutlich unter ihrem Wert geschlagen.“ Sie kommuniziere die Themen der Jungen gut – das Start-up-Paket und das Crowdfunding-Gesetz seien Erfolge. Ihre Wirkung lasse sich daran ablesen, dass die Jungunternehmer ihre eigene wirtschaftliche Zukunft positiver sehen als noch vor einem Jahr, als das Stimmungstief erreicht war.

Fragwürdige Erfolge

Zu den jüngsten Erfolgen zählt er auch die GmbH-Reform, den New Deal der Koalitionspartner und den Finanzausgleich. Ungesagt blieb, dass Erstere nach drei Jahren juristischen Zickzack-Kurses die Höchstgerichte beschäftigt. Oder dass es bei Zweitem bis dato bei einem vagen Konzept blieb. Und dass Kritik laut wurde, dass Finanzminister Hans Jörg Schelling bei Drittem jüngst nicht den geplanten großen Wurf erzielen konnte.

„Wir leben in sehr spannenden Zeiten“, sagt Groß schlicht. Sie freue sich auf den Vorsitz. Vorurteilen bei ihrer Wahl als erste Frau sei sie mit dem Satz „Dann erst recht!“ begegnet. Ob sie an dem Motto in der Realpolitik festhält, ist abzuwarten. (loan)

