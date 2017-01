Personalkarussell an der Spitze von Goldman Sachs

Bei der US-Großbank Goldman Sachs übernimmt Elisha Wiesel die Unternehmenskommunikation. Auf dem Posten des Chief Information Officer wird er Nachfolger von Marty Chavez, der neuer Finanzchef (CFO) der Bank wird, wie diese am Montag bestätigte. Wiesel, Sohn des Holocaust-Überlebenden und Nobelpreisträgers Elie Wiesel, fing 1994 als Analyst in der Rohstoff-Abteilung des Wall-Street-Hauses an.

Der bisherige CFO Harvey Schwartz soll zusammen mit dem gegenwärtigen Investmentbanking-Chef David Solomon die Nachfolge von Gary Cohn als Präsident der Bank antreten. Cohn soll Mitglied der Regierungsmannschaft des künftigen US-Präsidenten Donald Trump werden.

(Reuters)