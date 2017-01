Der Flugzeugbauer Airbus hat eine Auftrag über 3,8 Milliarden Dollar vom US-Leasingunternehmen ACG an Land gezogen. ACG gab am Dienstag die Bestellung von 35 Maschinen bekannt, darunter 30 vom Typ A320neo. Branchenkreisen zufolge könnte sich Airbus zudem eine Order über weitere vier Milliarden Dollar sichern von der Leasing-Sparte der chinesischen Bank of Communications. Dazu wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Es hat für Mittwoch zu seiner Jahres-Pressekonferenz eingeladen.

(Reuters)