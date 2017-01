Schweizer Sika übernimmt renommierte Tiroler Bitbau Dörr

Der Schweizer Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika (umgerechnet 5,1 Milliarden Euro Umsatz, 431 Millionen Euro Gewinn, 12,2 Milliarden Franken Börsewert) übernimmt Bitbau Dörr, einen Hersteller von Abdichtungssystemen mit Sitz in Innsbruck. Das Unternehmen der Familie Bäumler mit 85 Mitarbeitern erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 50 Millionen Franken. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der österreichischen Wettbewerbsbehörde.

Seit der Gründung des Familienunternehmens vor 150 Jahren hat sich Bitbau Dörr zu einem renommierten Anbieter von Abdichtungssystemen entwickelt, dessen Qualitätsprodukte auf Flach- und Steildächern, Brücken und Parkdecks und im Tiefbau Anwendung finden. Der Hauptsitz des Unternehmens mit zentralem Warenlager und Fertigung befindet sich in Innsbruck. Mit drei weiteren Vertriebsstandorten in Wien, Graz und Linz ist Bitbau Dörr flächendeckend in Österreich vertreten und exportiert ihre Qualitätsprodukte auch in die angrenzenden Nachbarländer.

Mit der Übernahme baut Sika das Produktsortiment aus. Wachstumsmöglichkeiten würden für beide Unternehmen durch die Erweiterung der Vertriebskanäle und der Kundenbasis entstehen.

