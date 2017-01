George Zolnai wird Chef der Raiffeisen Bank in Ungarn

George (György) Zolnai (51), derzeit noch CEO der staatlichen Budapest Bank, soll an die Spitze der ungarischen RBI-Tochter Raiffeisen Bank Zrt. wechseln. Das teilte die Raiffeisen Bank International am Mittwoch mit. Zolnai wird Heinz Wiedner (63) ablösen, der seine Position am 1. Mai 2017 zurücklegen und in den Ruhestand gehen wird.

Wiedner leitete die ungarische Raiffeisen Bank sechs Jahre lang. "Ich danke Heinz Wiedner für seine exzellente Leistung und die Führung der Bank in turbulenten Zeiten", sagte RBI-Chef Karl Sevelda laut Aussendung. "Gleichzeitig wünsche ich George Zolnai alles Gute für seine zukünftige Arbeit. Ich bin überzeugt, dass er den erfolgreichen Weg unserer ungarischen Tochterbank fortführen wird, die nach mehreren schwierigen Jahren wieder profitabel arbeitet."

(APA)