Gleich zwei Millionen-Konkurse in Kärnten

Gleich zwei Millionenpleiten gibt es in Kärnten: Am Donnerstag wurde am Landesgericht Klagenfurt der Konkurs über die Bau- und Projektmanagement Golger GmbH, Rangersdorf, angemeldet. Das Unternehmen (Gesellschafter sind Jana Sünkel und Norbert Herig) ist bereits geschlossen. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 berichtet, sind drei Dienstnehmer und 50 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Aktiva von drei Millionen Euro stehen Passiva von 4,4 Millionen Euro gegenüber.

Für die Insolvenz gibt es mehrere Gründe: Die im In- und Ausland tätige Bauprojektmanagement-Firma hatte im Jahr 2013 den Zuschlag für die Abwicklung als Generalunternehmer eines Großbauvorhabens in Oberösterreich erhalten. Es kam zu einer Reihe von Ausführungsmängeln, die äußerst aufwendige Mängelprozesse zur Folge hatten. Darüber hinaus ist auch der Gesundheitszustand des Geschäftsführers Wilfried Golger, der das Unternehmen alleine führt, ursächlich für die schlechte wirtschaftliche Situation.

Ein weiteren Grund für den Vermögensverfall ist die Beteiligung an Immobilienprojekten der WG Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH. Diese Firma von Wilfried Golger errichtete 2009 das Einkaufszentrum Velenjka in Slowenien. Der geplante Verkauf der Immobilie ist aber nicht gelungen. Seit Donnertag ist auch die Firma WG in Konkurs. Sie hat Aktiva von 2,6 Millionen Euro und Passiva von 3,5 Millionen Euro.