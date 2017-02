Wiener Cafe Weimar insolvent

Das Wiener Cafe Weimar ist insolvent. Der Inhaber des traditionellen Wiener Kaffeehauses nahe der Volksoper in Alsergrund hat am Handelsgericht Wien den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, teilten mehrere Gläubigerschutzverbände am Freitag mit. Das Lokal soll weitergeführt werden.

Inhaber Maximilian Platzer betreibt das Cafe am Standort Währinger Straße 68 seit 1981. Die Insolvenzursachen liegen laut Schuldner in Altverbindlichkeiten aufgrund von Umbauten und Erweiterungen in den vergangenen Jahren sowie der Investitionen in das Deli, heißt es in einer Aussendung der Creditreform. Das zweite Standbein Deli habe sich zudem nicht so entwickelt wie geplant.

16 Dienstnehmer und rund 30 Gläubiger sind betroffen. Die Passiva belaufen sich auf circa 1,4 Millionen Euro, wobei auf das Unternehmen selbst 950.000 Euro und auf Privatverbindlichkeiten circa 450.000 Euro entfallen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten, informierten auch der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

(APA)